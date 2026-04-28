Investigado un motorista sin carné y bajo la influencia de alcohol que huyó de un control en Plasencia

La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de una motocicleta por un delito contra la seguridad vial tras protagonizar una huida en un control en Plasencia (Cáceres) con motivo de la celebración del Gran Premio de España celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Una vez identificado, se comprobó que carecía de puntos del carné de conducir, así como tampoco había obtenido nunca el permiso de clase A para motocicletas de estas características, y asimismo dio positivo en las pruebas de alcoholemia practicadas, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar durante uno de los controles establecidos en una vía de comunicación próxima a Plasencia (Cáceres), para garantizar la seguridad del tráfico y prevenir conductas de riesgo asociadas a desplazamientos masivos.

En el transcurso de dicho dispositivo, una motocicleta hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, dándose a la fuga del punto de verificación.

Ante esta circunstancia, se activó de inmediato un dispositivo coordinado para la localización e interceptación del vehículo, en el que participaron varias patrullas de la Guardia Civil de Cáceres. Una de ellas inició labores de seguimiento, centrando la búsqueda en áreas de servicio y puntos estratégicos de la red viaria, donde este tipo de vehículos suelen detenerse.

Fruto de estas actuaciones, la motocicleta fue finalmente localizada en un área de servicio próxima a Cáceres. Una vez identificado su conductor, los agentes procedieron a someterlo a las pruebas de detección de alcohol, arrojando un resultado positivo que superaba los límites legalmente establecidos.

Asimismo, tras las comprobaciones oportunas, se observó que dicho conductor carecía de permiso de conducción en vigor por pérdida total de los puntos asignados, lo que implica la pérdida de vigencia de su autorización administrativa para conducir, de lo cual se elevó consulta para verificación a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, y que tampoco poseía el permiso de conducción correspondiente a la clase A, necesario para la conducción de motocicletas de la categoría implicada.

Por todo ello, el conductor fue investigado penalmente como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y se instruyeron diligencias policiales por conducir un vehículo a motor tras, supuestamente, haber perdido la vigencia de su permiso por pérdida total de puntos, y por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca la autorización administrativa correspondiente para dicha categoría.

Las diligencias instruidas han sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

La Guardia Civil recuerda que este tipo de dispositivos especiales tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, especialmente en periodos de gran afluencia de tráfico, como el generado por eventos multitudinarios.

Asimismo, insiste en la importancia de respetar las normas de circulación y cumplir con los requisitos legales para la conducción, ya que conductas como las descritas ponen en grave riesgo tanto la seguridad propia como la del resto de usuarios de la vía.