Intervenidos en la provincia de Badajoz 37 kilos de cocaína destinados a su distribución por toda la región

Agentes de Policía Nacional han intervenido en la provincia de Badajoz 37 kilos de cocaína destinados a su distribución por la toda la región, que podrían alcanzar en el mercado ilícito un valor superior a los 9 millones de euros, y ha detenido a tres personas por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició en diciembre de 2025 por parte del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, sobre un entramado asentado en la comarca pacense de La Serena, que "estaría introduciendo importantes partidas de droga en la región, distribuyendo posteriormente a otros traficantes que hacían que la sustancia llegara a los consumidores".

Durante el desarrollo de las gestiones, los investigadores pudieron comprobar cómo los miembros de la organización disponían de vehículos "caleteados", es decir, que estaban adaptados con "complejos sistemas de ocultación de sustancias o dinero, difícilmente detectables en una inspección", así como medidas de seguridad en sus conductas, todo ello encaminado a evitar posibles acciones policiales.

En cualquier caso, los agentes pudieron localizar el lugar de ocultación de las distintas sustancias y a los implicados, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

En una de las numerosas vigilancias, el pasado 19 de marzo, los agentes detectaron un movimiento de uno de los vehículos investigados, estableciendo un operativo en el que se logró interceptar un turismo en la nacional V, a la altura de Arroyo de San Serván, donde tras una inspección exhaustiva se pudo localizar un doble fondo, con un sofisticado sistema de apertura, donde se ocultaba más de dos kilogramos de cocaína.

Por este motivo, los agentes detuvieron al conductor como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

De forma simultánea, los actuantes se encontraban custodiando una vivienda en la localidad pacense de Gargáligas, donde se procedió a la detención de sus ocupantes por los mismos delitos, practicando un registro domiciliario, localizando e interviniendo en una mesa, también preparada con un doble fondo, más de treinta kilogramos de cocaína y en una caja fuerte más de 80.000 euros.

EFECTOS INTERVENIDOS

Durante esta operación se han intervenido 37 kilogramos de cocaína, 87.500 euros en efectivo, seis vehículos, un arma de fuego y otros útiles para la distribución de las distintas sustancias.

En el operativo, dirigido por el grupo de estupefacientes de Badajoz, han colaborado agentes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de las Comisarías de Policía Nacional de Mérida y Don Benito-Villanueva.

Los detenidos son dos varones y una mujer, de entre 47 y 64 años, tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decreto el ingreso en prisión de todos ellos.

Destaca la Policía Nacional que la sustancia intervenida, en el mercado ilícito podría alcanzar un valor superior a nueve millones de euros, continuando los agentes con el operativo, y no descartan nuevas detenciones.