Interceptan en la A-5 en Badajoz una furgoneta con 4.000 litros de gasolina para abastecimiento a narcolanchas

La Guardia Civil ha detenido en la A-5 en Badajoz a un vecino del municipio gaditano de San Roque como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, por la tenencia y transporte de sustancias inflamables no autorizadas.

La actuación ha tenido lugar la tarde del pasado domingo, cuando en dispositivos de servicio establecidos en la carretera A-5 dentro del término municipal pacense fue interceptada una furgoneta con cerca de 4.000 litros de gasolina para abastecimiento "clandestino" a vehículos de actividades ilícitas.

En la identificación de su conductor, único ocupante del vehículo, los agentes apreciaron "cierto nerviosismo" en su comportamiento, por lo que se llevó a cabo la inspección de la mercancía que transportaba, y hallaron en su interior 150 garrafas de gasolina de 25 litros de capacidad cada una de ellas.

Combustible que transportaba "sin autorización" y "sin las correspondientes medidas de seguridad", destinado para "petaqueo", una práctica logística cuyo objetivo principal es abastecer de manera clandestina en alta mar o en zonas de difícil acceso a vehículos de actividades ilícitas, especialmente a las "narcolanchas" que operan en zonas costeras de España, permitiéndoles continuar con su actividad sin tener que regresar a puerto a repostar, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias fue detenido el vecino de San Roque (Cádiz), al que se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por tenencia y tráfico de combustible. Diligencias que, junto al detenido, han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.