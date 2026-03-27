Los ingresos hospitalarios aumentan un 4,2 % en 2024, dos puntos más que la media nacional

Los hospitales extremeños registraron 113.465 ingresos en 2024, un 4,2 por ciento más que el año anterior y 1,9 puntos más que el incremento medio nacional, con las enfermedades del aparato respiratorio, el digestivo y el circulatorio como principal causa.

De hecho, estas patologías representaron el 13,8 %, 12,4 % y 12,3 % del total de altas hospitalarias, respectivamente, de acuerdo con la 'Encuesta de morbilidad hospitalaria' relativa al año 2024 publicada este jueves por el Instituto de Nacional de Estadística y difundida también por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

En la Comunidad Autónoma, el 93,8 % de las altas se originaron en hospitales públicos, un porcentaje que en el conjunto del país baja al 72,8 %.

El 50,5% de las altas hospitalarias correspondieron a personas de 65 años o más (48,6% en España), según ha detallado el IEEx en una nota.

La tasa de morbilidad (número de altas por 100.000 habitantes) se situó en 10.765, un 4,2 % superior a la del año anterior, y la estancia media por alta hospitalaria fue de 7,71 días, frente a los 7,69 días de 2023.

Por grupos de diagnósticos, las estancias medias más prolongadas correspondieron a trastornos mentales (74,01 días), ciertas enfermedades con origen en el período perinatal (9,1días), enfermedades del aparato circulatorio (8,48 días) y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (8,24 días).

En España, las enfermedades digestivas se convirtieron por segundo año consecutivo en la primera causa de hospitalización en 2024 en España, tras aumentar estos ingresos un 3,2 % con respecto a 2023 hasta 630.967, mientras las enfermedades infecciosas y parasitarias, entre ellas la covid-19, fueron las que más bajaron, un 5,8 % hasta los 185.710 ingresos.

La encuesta del INE revela que las hospitalizaciones aumentaron en 2024 un 2,3 % más que el año anterior, con un total de 4.979.678 ingresos.