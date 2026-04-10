FOTOVOLTAICA

A información pública el proyecto solar 'Nita II', en Mérida y La Nava con más de 35 millones de inversión

La instalación estará formada por más de 175.000 módulos fotovoltaicos bifaciales y ocupará una superficie de unas 206 hectáreas, con evacuación de la energía generada a través de una subestación eléctrica.

Redacción

Extremadura |

Porzuna contará con dos plantas fotovoltaicas con 151.000 módulos
Porzuna contará con dos plantas fotovoltaicas con 151.000 módulos | OC

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública de la planta fotovoltaica 'Nita II', proyectada en los términos municipales de Mérida y La Nava de Santiago (Badajoz).

El proyecto, promovido por Mitra NU, cuenta con una potencia instalada de 107,55 megavatios y una inversión prevista de más de 35,4 millones de euros, según el anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La instalación estará formada por más de 175.000 módulos fotovoltaicos bifaciales y ocupará una superficie de unas 206 hectáreas, con evacuación de la energía generada a través de una subestación eléctrica.

El proyecto ya dispone de declaración de impacto ambiental favorable y de autorización administrativa previa otorgada en 2025.

El periodo de información pública se abre para que los interesados puedan presentar alegaciones en un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del anuncio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer