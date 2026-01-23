La incidencia de gripe se reduce a un tercio la última semana mientras que el Virus Respiratorio Sincitial sube ligeramente

La tasa de incidencia de gripe en atención primaria en Extremadura se ha situado la última semana en 52,78 casos por cada cien mil habitantes, una cantidad tres veces menor que la recogida siete días antes (152,06), mientras que la incidencia del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, subió de 95,04 a 105,56 casos, un 11 % más.

Según los últimos datos del informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los centros sanitarios extremeños, elaborados por la Dirección General de Salud Pública y referentes a la semana 3 de 2026 (del 12 al 18 de enero), el nivel de hospitalizaciones por gripe se encuentra en 12,13 casos frente a los 14,19 por cada cien mil habitantes de la semana previa.