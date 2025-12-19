La incidencia de gripe se estabiliza en Extremadura la última semana

La tasa de incidencia de gripe en atención primaria en Extremadura se ha situado la última semana en 118 casos por cada cien mil habitantes, similar a la de los siete días anteriores (120), mientras que las hospitalizaciones suben ligeramente de 8 a 12 casos de tasa de ingresos.

Así lo reflejan los informes de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los centros sanitarios elaborados por la Dirección General de Salud Pública y referentes a la semana 50 de 2025 (del 8 al 14 de diciembre).

Según ha detallado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la situación epidemiológica en Extremadura no ha cambiado "significativamente", con lo que desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se siguen manteniendo las mismas recomendaciones en cuanto a la vacunación y el uso de la mascarilla.

Entre otras, recomienda "especialmente" a las personas con síntomas o que conviven con personas vulnerables utilizar la mascarilla, ventilar las estancias, limpiar superficies que puedan estar contaminadas, evitar el contacto social y aislarse al contar con sintomatología de contagio.

Respecto a la incidencia en Atención Primaria en el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la incidencia se sitúa en 18 casos cada cien mil habitantes en atención primaria y 0,94 en cuanto a tasa de ingresos, frente a los 0 y 0,74 casos la semana anterior.

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.