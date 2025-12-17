SUCESOS

Un incendio en una vivienda de Cáceres deja cinco personas afectadas, una de ellas grave

El sucedo ha tenido lugar en la calle Jesús Asunción de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Un incendio en una vivienda de Cáceres deja cinco personas afectadas, una de ellas grave
Un incendio en una vivienda de Cáceres deja cinco personas afectadas, una de ellas grave | 112 Extremadura

Una persona ha sido hospitalizada grave y otras cuatro en estado leve tras verse afectadas por el incendio de una vivienda en Cáceres, ha informado esta madrugada el 112 de Extremadura.

El sucedo ha tenido lugar en la calle Jesús Asunción de Cáceres, a donde se han trasladado diversos efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional, y de emergencias sanitarias, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

La persona en estado grave ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres, mientras que las otras cuatro han sido dirigidas al Hospital San Pedro de Alcántara de la misma ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer