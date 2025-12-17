Un incendio en una vivienda de Cáceres deja cinco personas afectadas, una de ellas grave

Una persona ha sido hospitalizada grave y otras cuatro en estado leve tras verse afectadas por el incendio de una vivienda en Cáceres, ha informado esta madrugada el 112 de Extremadura.

El sucedo ha tenido lugar en la calle Jesús Asunción de Cáceres, a donde se han trasladado diversos efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional, y de emergencias sanitarias, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

La persona en estado grave ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres, mientras que las otras cuatro han sido dirigidas al Hospital San Pedro de Alcántara de la misma ciudad.