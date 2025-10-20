SUCESOS

Un incendio moviliza a varias dotaciones de bomberos de ambas provincias en una fábrica de corcho en San Vicente de Alcántara

Por el momento, ninguna persona ha resultado afectada por cuenta del fuego.

Redacción

Extremadura |

Varios medios del Cepei de Badajoz y Sepei de Cáceres intervienen en las labores de extinción de un incendio declarado en la tarde de este domingo en una fábrica de corcho sita en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara.

En concreto, en este incendio de apilamiento de corcho que afecta a varias naves industriales operan una veintena de bomberos y siete vehículos pesados del Cepei, bomberos voluntarios de San Vicente de Alcántara y una dotación del Parque de Valencia de Alcántara (Sepei de Cáceres), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz.

A su vez, actúan en la zona agentes de la Guardia Civil y medios de Cruz Roja Extremadura, que ha desplegado un equipo de logística y una ambulancia de soporte vital básico con un total de ocho efectivos.

Por el momento, ninguna persona ha resultado afectada por cuenta del fuego, según la última actualización realizada por Cruz Roja Extremadura.

