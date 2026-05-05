El Impacto de la última huelga de médicos en Extremadura dejó 40.490 consultas anuladas y 352 operaciones suspendidas

La última huelga nacional de médicos, desarrollada del 27 al 30 de abril, en protesta por el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad ha tenido un impacto total en Extremadura de 40.490 consultas anuladas y 352 operaciones suspendidas, según informa el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En conjunto, las huelgas desarrolladas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 han dejado en Extremadura un balance de 199.783 consultas anuladas y 1.970 operaciones suspendidas.

El seguimiento del tercer paro semanal ha sido del 17,37 por ciento el lunes; del 18,16 por ciento el martes; del 18,38 por ciento el miércoles; y del 22,01 el jueves.