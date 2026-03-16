El IJEX estrena el podcast 'Ni tan mal' para conversar con la juventud de Extremadura

El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) ha estrenado el primer capítulo de su nuevo vídeo podcast, 'Ni tan mal', un espacio para conversar con la juventud de la región.

Concretamente, el programa, conducido por la periodista Irene Rangel, nace como un espacio de conversación para "escuchar a la juventud extremeña y compartir experiencias, proyectos e ideas sobre el presente y el futuro de los jóvenes" en la comunidad autónoma, según explica la Junta de Extremadura en un comunicado.

El primer episodio cuenta con la participación de la directora general del IJEX, Raquel Martín, que abre el podcast para presentar esta nueva iniciativa y trasladar la importancia de "impulsar espacios de diálogo" con los jóvenes extremeños, así como los recursos que el instituto pone a disposición de los jóvenes.

En este sentido, Martín ha destacado que 'Ni tan mal' es también un ejercicio de "escucha activa" y ha puesto en valor el papel que desempeña el tejido asociativo juvenil en Extremadura.

La primera temporada del vídeo podcast contará con cuatro capítulos en los que se abordarán cuestiones como la salud mental, la emancipación, el acceso a la vivienda o las oportunidades laborales.

A lo largo de estas conversaciones también se abordarán los recursos, programas y oportunidades que la Junta de Extremadura tiene para los jóvenes.

El primer episodio del vídeo podcast ya está disponible en el canal del Instituto de la Juventud en Youtube y en Spotify.