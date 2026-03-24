SANIDAD

El Hospital Virgen del Puerto de Plasencia realiza la primera donación de órganos de su historia

Este procedimiento ha permitido obtener hígado, riñones y córneas de un paciente donante y todos los órganos y tejidos fueron implantados con éxito en pacientes del Hospital Universitario de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

El Hospital Virgen del Puerto de Plasencia realiza la primera donación de órganos de su historia
El Hospital Virgen del Puerto de Plasencia realiza la primera donación de órganos de su historia | Junta de Extremadura

El Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) ha realizado la primera donación de órganos y tejidos en su historia, lo que amplía la capacidad de donación del sistema sanitario extremeño.

Este procedimiento ha permitido obtener hígado, riñones y córneas de un paciente donante y todos los órganos y tejidos fueron implantados con éxito en pacientes del Hospital Universitario de Badajoz.

Con ello se han ofrecido nuevas oportunidades de vida o mejorado "significativamente" la calidad de vida de varios pacientes en lista de espera.

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha explicado en rueda de prensa, junto a los profesionales de Badajoz y Plasencia, que este procedimiento reviste "especial relevancia" porque el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia no figura entre los centros autorizados de forma permanente para la extracción de órganos.

Sin embargo, la normativa española contempla la posibilidad de realizar donaciones en hospitales no autorizados cuando se cumplen las condiciones necesarias. En concreto, el Real Decreto 1723/2012, que regula las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos, permite articular estas actuaciones de forma excepcional y bajo la coordinación del sistema de trasplantes.

La intervención ha sido posible gracias a la colaboración entre los profesionales del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, Equipo ECMO y los equipos de coordinación y trasplante del Hospital Universitario de Badajoz, que colaboraron en el proceso de obtención e implantación de los órganos y tejidos.

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