Un hombre resulta herido grave en un incendio declarado en una vivienda del barrio de San Roque de Badajoz

Un hombre de 61 años ha resultado herido grave este sábado como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada en el barrio de San Roque de Badajoz.

El incidente se ha producido en torno a las 13,56 horas en la segunda planta del número 3 de Ronda del Colegio, situado en el barrio de San Roque, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Badajoz que han rescatado al hombre, que se encontraba en el interior de la vivienda, y han procedido a controlar el incendio.

El hombre ha sido trasladado en estado grave por quemaduras al Hospital Universitario de Badajoz en una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además de bomberos municipales y la unidad medicalizada, también han acudido efectivos de la Policía Local de Badajoz, de la Policía Nacional y una unidad de soporte vital básico del SES.