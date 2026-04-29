Un hombre de 46 años, en estado crítico tras caer a un foso en Cáceres

Un hombre de 46 años se encuentra en estado crítico tras caer a un foso en la mañana de este martes en Cáceres, en un suceso que se investiga como posible accidente laboral.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 10,52 horas de este martes se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido tras precipitarse a un foso en la calle esquiladores de Cáceres.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Policía Nacional, y personal de la Dirección General de Trabajo, que investiga el carácter laboral del suceso.

El hombre herido, de 46 años, presenta un traumatismo craneal severo, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Cáceres.