Heridos dos policías y un guardia civil de Villafranca en un altercado

Dos policías locales de Villafranca de los Barros (Badajoz) y un agente de la Guardia Civil resultaron heridos este martes durante un altercado ocurrido en la vía pública, según ha informado el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Extremadura.

A través de un comunicado, este sindicato ha explicado que los dos policías locales intervinieron en un altercado, en el que un hombre roció con gasolina e incendió un ciclomotor, cuyas llamas alcanzaron a uno de los agentes actuantes.

Los dos policías locales, ambos integrantes del sindicato, precisaron asistencia médica por distintas lesiones tras una intervención que califican de “extrema peligrosidad”.

El SPPME ha destacado que la actuación se desarrolló “bajo una fuerte tensión, amenazas y agresiones físicas, poniendo en riesgo real la integridad de los actuantes”.

A pesar de ello, según se subraya, los agentes “cumplieron con su deber, evitando consecuencias mucho más graves tanto para los presentes como para la seguridad pública”.

Asimismo, el sindicato ha agradecido la rápida intervención de la Guardia Civil del puesto de Villafranca de los Barros y ha puesto en valor la coordinación entre ambos cuerpos policiales, al tiempo que ha deseado la pronta recuperación del guardia civil que también resultó agredido.

El SPPME Extremadura considera que los hechos revisten “extrema gravedad” y evidencian la creciente exposición y riesgo al que se enfrentan los policías locales en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, ha reclamado un respaldo “claro, firme y público” por parte del alcalde y de la Jefatura del Cuerpo, al estimar imprescindible el amparo institucional cuando dos miembros resultan lesionados en acto de servicio.