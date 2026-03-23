SUCESOS

Un herido menos grave y tres leves por la salida de vía de un vehículo en Usagre

El herido menos grave es un varón de 75 años con un traumatismo lumbar y en la cara. En cuanto a los de carácter leve, se trata de una mujer de 45 años y de dos varones de 11 años, los tres con contusiones en el costado.

Redacción

Extremadura |

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Cuatro heridos, tres de ellos de carácter leve y otro menos grave, han sido trasladados al Hospital de Llerena después de que un vehículo se haya salido en la carretera EX-202 a su paso por Usagre.

Según ha informado el 112, el herido menos grave es un varón de 75 años con un traumatismo lumbar y en la cara. En cuanto a los de carácter leve, se trata de una mujer de 45 años y de dos varones de 11 años, los tres con contusiones en el costado.

Hasta el lugar de los hechos, se han trasladado una Unidad Medicalizada de Emergencia, con base en Zafra; equipo del punto de atención continuada (PAC) de Llerena y la unidad de soporte vital básico 4.1; todos ellos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

También se han acercado efectivos en servicio de la Guardia Civil.

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