Herido "menos grave" un joven de 21 años en un accidente entre un coche y una moto en Cáceres

Un joven de 21 años ha resultado herido de carácter "menos grave" por causa de un accidente de tráfico, acaecido en la noche de este miércoles en la ciudad de Cáceres, en el cual se han visto implicados un turismo y una motocicleta.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 23,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se alertaba del referido siniestro a la altura de la avenida de la Bondad de la capital cacereña.

Concretamente, ha sido el ocupante de la moto el que ha resultado herido con policontusiones, lesiones por las cuales ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias y una patrulla de servicio de la Policía Local de Cáceres, según informa el Centro 112 de Extremadura.