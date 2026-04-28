Herido grave con quemaduras por hierro fundido un hombre en Mérida en un posible accidente laboral, trasladado a La Paz

El trabajador de 54 años que ha sufrido quemaduras graves por hierro fundido en una empresa de Mérida será trasladado a lo largo de la tarde a la Unidad de Quemados del Hospital de La Paz, en Madrid.

Así lo ha comunicado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que explica que en un primer momento ha sido atendido en el Hospital de Mérida.

El accidente, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, está pendiente de su catalogación como accidente laboral, por lo que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

Ha ocurrido sobre las tres menos cuarto de la tarde en unas instalaciones ubicadas en el Camino Viejo de Mirandilla s/n de la capital extremeña, hasta donde fueron derivados una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y Policía Nacional.