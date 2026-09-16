Herida grave una mujer tras un golpe con una carretilla en un posible accidente laboral en Coria

Una mujer de 57 años ha resultado herida de carácter grave, con politraumatismos, tras sufrir un golpe con una carretilla/toro mecánico este martes, día 15, en Coria (Cáceres).

El suceso, que está siendo analizado como posible accidente laboral, ha tenido lugar sobre las 10,00 horas, y como consecuencia del mismo la mujer herida ha sido trasladada hasta el Hospital de Coria, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del centro de salud de Coria, una ambulancia convencional del SES, una patrulla de la Guardia Civil, y un técnico de Trabajo para determinar el posible carácter laboral del suceso.