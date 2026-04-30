PRESUPUESTOS

Guardiola espera que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de Presupuestos en "no más de un par de semanas"

María Guardiola ha realizado estas declaraciones este miércoles en la rueda de prensa en la que informado de la composición de su Ejecutivo para la presente legislatura.

Redacción

Extremadura |

Guardiola espera que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de Presupuestos en "no más de un par de semanas"
Guardiola espera que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de Presupuestos en "no más de un par de semanas" | EP

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha confiado en que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) en "no más de un par de semanas".

Guardiola, a preguntas de los medios, ha apuntado que, con la nueva estructura, es preciso realizar "determinados ajustes", aunque la intención del Ejecutivo regional es que las cuentas salgan "lo antes posible".

"Esperamos que en no más de un par de semanas podamos aprobarlos en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para que inicien su tramitación parlamentaria", ha avanzado.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones este miércoles en la rueda de prensa en la que informado de la composición de su Ejecutivo para la presente legislatura.

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