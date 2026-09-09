Guardiola asegura que Extremadura "va a suceder cada vez más" y que lo hará "sin pedir permiso"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado con un mensaje en sus redes sociales la celebración del día de la comunidad este martes, 8 de septiembre, en el que recupera el lema elegido este año para las celebraciones, indicando que la región "va a suceder cada vez más" y que lo hará "sin pedir permiso".

Una nueva alusión al lema elegido con el que la comunidad hace un guiño al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, en este primer Día de Extremadura desde su fallecimiento, utilizado por la presidenta extremeña para apelar al talento de los extremeños.

"Extremadura sucede en presente y va a suceder cada vez más en el futuro, con todo su talento, con toda su gente. Y lo vamos a hacer sin pedir permiso, unidos y celebrando lo que somos", señala la jefa del Ejecutivo regional en un mensaje en redes sociales, dirigido a los extremeños que residen en la comunidad y a los que viven este 8 de septiembre fuera de sus fronteras.

En su mensaje, Guardiola recalca que "hay lugares que se explican deprisa, Extremadura no. A Extremadura hay que saborearla, hay que contemplarla, ver cómo la luz cruza nuestros montes, la dehesa. A Extremadura hay que vivirla. Somos agua, somos energía, somos cultura, somos alimento del cuerpo y del alma", subraya.