Guardiola anuncia ‘Extremadura Extensiva’ para seguir poniendo “en valor nuestros productos de calidad”

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que va a impulsar la estrategia “Extremadura Extensiva" para apoyar la ganadería extensiva y hacerlo con más inversión, con simplificación, con la digitalización de las explotaciones y por supuesto poniendo en valor nuestros productos de calidad. Y sin duda alguna trabajando para seguir protegiendo y haciendo prevención en la sanidad animal, que es fundamental.”

Ha sido en la visita a la explotación ovina ‘Retamar’ de Manchita (Badajoz). Allí ha estado, a pie de campo, con 300 de las más de 2.300 cabezas de ganado de esta ganadería pacense. Ha recordado la presidenta que en estos dos años y medio de Gobierno se ha estado al lado de los ganaderos “con ayudas extraordinarias de 14.6 millones de euros a las explotaciones afectadas por la lengua azul en el año 2024. Y también lo vamos a hacer con las explotaciones afectadas en el 2025, con un importe total de cuatro millones de euros, además de los 10 millones de euros que hemos invertido en las vacunas que cubren todos los serotipos.“

Guardiola ha hecho hincapié en las ayudas “a la cría en pureza de las razas autóctonas para hacer mucho más fuerte nuestra ganadería” y en el pago anticipado de la PAC el “primer día permitido.” En este sentido, también ha asegurado que se va a seguir defendiendo “una PAC mucho más ajustada a las necesidades reales de los agricultores y de los ganaderos.”

La presidenta del Partido Popular ha reiterado que el gobierno del Partido Popular ha demostrado con hechos estar al lado de agricultores y ganadores, al lado del campo. Y espera poder seguir en esta senda de crecimiento a partir del 21 de diciembre, día en el que anima a los extremeños a que vayan a votar “porque nos estamos jugando nuestro futuro”. Además, pide la confianza mayoritaria para poder gobernar en libertad, sin ruido ni una oposición que ponga palos en las ruedas pretendiendo bloquear nuestra región como ha sucedido con la pinza PSOE-VOX, quienes se alinearon para tumbar el presupuesto más alto de la historia de Extremadura y votaron conjuntamente hasta en 91 ocasiones en los dos últimos años.