La Guardia Civil prosiguió este domingo con la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera

La Guardia Civil reanudó este domingo el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre de 68 años que el pasado lunes desapareció junto a su perro en Losar de la Vera.

El dispositivo contó con la participación de agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, así como voluntarios, efectivo de Protección Civil y personal del Plan Infoex.

El operativo ha finalizado por el momento, aunque la Guardia Civil prevé retomar las labores de búsqueda con la participación de agentes del instituto armado, a fin de localizar al varón desaparecido.