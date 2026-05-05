La Guardia Civil organiza el viernes en Bohonal de Ibor una batida de búsqueda de Rosalía Cáceres, desaparecida en 2020

La Guardia Civil ha organizado este viernes, 8 de mayo, una batida intensiva en el término municipal de la localidad cacereña de Bohonal de Ibor para tratar de obtener algún indicio sobre el paradero de Rosalía Cáceres, desaparecida el 25 de mayo de 2020 en esta localidad cacereña.

El dispositivo contará con la participación de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, patrullas de seguridad ciudadana de la zona, equipos Pegaso con drones procedentes de Cáceres y Badajoz, el Servicio Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

Las labores se centrarán en el rastreo y batida de diversas zonas del entorno previamente delimitadas, con el fin de optimizar la eficacia del operativo, señala la Guardia Civil, que pide la colaboración de voluntarios que deseen participar en la búsqueda.

El punto de reunión se establecerá en el kilómetro 3,300 de la carretera CC-411 (Bohonal de Ibor - Mesas de Ibor), en el camino situado frente al paraje conocido como 'El Chorrero', a unos 50-100 metros, en una explanada de tierra habilitada.

Los participantes deberán acudir este viernes, 8 de mayo a las 08,00 horas para la organización de los grupos y asignación de sectores antes del inicio de la batida, y se les recomienda a los asistentes encontrarse en buena condición física y acudir provistos de agua, alimento y equipamiento adecuado para una jornada prolongada en el campo.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y el apoyo de los medios de comunicación en la difusión de este dispositivo para localizar algún indicio sobre Rosalía Cáceres, que tenía 74 años cuando desapareció el 25 de mayo de 2020 cuando salió a dar un paseo por los alrededores de la localidad.