SUCESOS

La Guardia Civil investiga un presunto robo de jamones en una tienda de La Albuera

Los agentes de la Guardia Civil también investigan si, para cometer el delito, se habría utilizado un vehículo sustraído en Badajoz y que ha aparecido calcinado en la carretera EX-363, en el punto kilométrico 11, según ha informado un portavoz del instituto armado.

Redacción

Extremadura |

Un coche de la Guardia Civil
Un coche de la Guardia Civil | EFE/Archivo

La Guardia Civil investiga un presunto robo en una tienda situada en la localidad pacense de La Albuera en el que se habrían sustraído jamones, según la información proporcionada por el dueño del local al instituto armado.

El delito se habría cometido en la madrugada de este sábado y se habría producido un alunizaje para permitir el acceso a la tienda. En total, los ladrones habrían sustraído una docena de jamones.

Los agentes de la Guardia Civil también investigan si, para cometer el delito, se habría utilizado un vehículo sustraído en Badajoz y que ha aparecido calcinado en la carretera EX-363, en el punto kilométrico 11, según ha informado un portavoz del instituto armado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid