La Guardia Civil investiga un presunto robo de jamones en una tienda de La Albuera

La Guardia Civil investiga un presunto robo en una tienda situada en la localidad pacense de La Albuera en el que se habrían sustraído jamones, según la información proporcionada por el dueño del local al instituto armado.

El delito se habría cometido en la madrugada de este sábado y se habría producido un alunizaje para permitir el acceso a la tienda. En total, los ladrones habrían sustraído una docena de jamones.

Los agentes de la Guardia Civil también investigan si, para cometer el delito, se habría utilizado un vehículo sustraído en Badajoz y que ha aparecido calcinado en la carretera EX-363, en el punto kilométrico 11, según ha informado un portavoz del instituto armado.