La Guardia Civil implanta una oficina móvil para atender a la ciudadanía en zonas rurales de la provincia de Badajoz

La Guardia Civil ha puesto en marcha la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) que estará operativa en la provincia de Badajoz para acercar las capacidades y servicios que presta a las zonas despobladas y alejadas de núcleos urbanos, así como prestar asistencia en espacios que requieran de un despliegue de seguridad específica.

La OMAC se ha presentado este lunes en la localidad pacense de Hernán Cortés, donde se ha dado a conocer su disponibilidad y funcionalidad, ha asistido el Delegado del Gobierno de España en Extremadura.

Desde hace cinco años dieron sus primeros pasos como Oficinas de Atención a peregrinos del Camino de Santiago, y en la actualidad son auténticos 'cuarteles móviles'/'cuarteles sobre ruedas', configurados con todas las prestaciones disponibles en cualquiera de las instalaciones de la Guardia Civil.

Estas pueden configurarse como vehículos de atención ciudadana en zonas despobladas y alejadas de los núcleos urbanos, o como Puestos de Mando Avanzado, en escenarios de catástrofes naturales o de atención a víctimas en emergencias en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas o en eventos de grandes concentraciones de personas.

Al acto de presentación han asistido el general jefe de la Zona en Extremadura, Andrés Velarde, y delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha destacado que este nuevo recurso está encaminado a "acercar los servicios de la Guardia Civil a los ciudadanos en los sitios más difíciles", aquellos en los que la no cuenta con puestos, o los que están "más alejados".

Un recurso que se suma al proceso de "modernización" de la Guardia Civil en el siglo XXI con el que trata de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, en este caso con un vehículo que ofrece "todo tipo de servicios" y que es "absolutamente autónomo".

La OMAC de Badajoz se suma a las que venían operando en 15 provincias de siete comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón).