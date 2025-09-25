Guardia Civil y Guarda Nacional portuguesa simulan una persecución transfronteriza que culmina en el puente romano de Alcántara

La Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres y la Guarda Nacional Republicana (GNR) han desarrollado este miércoles un simulacro coordinado de persecución policial transfronteriza, cuyo inicio ha tenido lugar en Zebreira (Portugal) y ha finalizado en el Puente Romano de Alcántara.

Servicios como este, el segundo de este año, se enmarcan en los convenios internacionales de cooperación establecidos entre España y Portugal, con la finalidad de poner de manifiesto la coordinación y la cooperación policial, a la vez que la comunicación entre ambos cuerpos policiales ante situaciones reales que puedan producirse.

En este caso, el seguimiento se ha iniciado en tierras portuguesas tras la comisión de un atraco por parte de dos individuos armados que posteriormente han emprendido su huida hacia territorio español.

Desde este momento ha sido clave la comunicación entre ambos cuerpos policiales para desarrollar el dispositivo y lograr el fin esperado, la detención de ambos hombres, la cual se produjo después de un seguimiento controlado desde la localidad de Zebreira (Portugal) por parte de la GNR, recorriendo la carretera EX-207, hasta que los agentes interceptaron el vehículo en el Puente de Alcántara (Cáceres) y retuvieron a sus ocupantes a la espera de la llegada de la Guardia Civil, que fue la encargada de efectuar la detención de los presuntos atracadores.

El dispositivo, al que han asistido mandos de ambas Instituciones, ha finalizado con éxito y sin incidentes, y va a permitir a ambas partes hacer "un juicio crítico con el que poder subsanar, de manera conjunta, posibles incidencias para hacer frente a los casos reales", indica el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

La Guardia Civil y la GNR continúan con su "compromiso", tanto en el ámbito de servicios conjuntos como en el ámbito de la seguridad en la franja fronteriza, orientados todos estos servicios a "la seguridad y la coordinación eficaz" frente a actividades delictivas que puedan desembocar en persecuciones similares.

Además, refuerzan la cooperación policial transfronteriza y sientan las bases para futuras operaciones conjuntas ante hechos delictivos que puedan afectar a las zonas limítrofes de ambos países.