El Gobierno reforzará oficinas en Badajoz, Cáceres y Mérida para tramitar la regularización extraordinaria de migrantes

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto un refuerzo de las oficinas de atención en las que se va a tramitar la regularización extraordinaria de los migrantes que lo soliciten, que se instalarán en las dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz y las de Correos de ambas ciudades y Mérida.

Sobre este proceso y el Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, Quintana ha especificado que se publicará en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles y que se ha hecho un documento explicativo facilitado a lo medios de comunicación.

Básicamente, a partir de este jueves se puede hacer la solicitud de regularización vía telemática y la vía presencial será a partir del día 20 de abril, ha detallado el delegado, para quien "es una situación fácil" y "hay muchas ONG tratando de colaborar a este respeto".

En el caso de Extremadura, las oficinas para realizar esta solicitud vía presencial serán las dos de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida como capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes. "Es relativamente fácil" y se debe pedir cita previa llamando al 060, ha apuntado, además de en el portal de la Regularización, en ambos casos a partir del próximo 16 de abril.

La estimación de los migrantes podrían acogerse en Extremadura a esta medida es "difícil" porque es a demanda de unas personas que están viviendo aquí, que son extranjeras y que tienen que justificar que llevan más de cinco meses residiendo en España, ha aseverado, para recordar que los números podrían rondar las 3.000, según la previsión que maneja la Fundación Ciudadanía Global.

Al mismo tiempo, ha destacado que resulta "realmente sorprendente" y "no hay quien lo entienda" el hecho de que "los mismos que critican esta normativa son los que vienen a la Delegación del Gobierno a decir que falta mano de obra y que hay que regularizar a las personas". "Realmente es sorprendente", ha reiterado, porque "son las mismas personas las que, por una parte, critican esta normativa y por otra parte dicen que hace falta personas para contratar".

José Luis Quintana ha considerado que el paso que da el Gobierno de España es "muy bien venido", tras lo que ha detallado que son más de 3 millones de extranjeros los que están cotizando ahora mismo en España a la Seguridad Social, lo cual permite que, a nivel económico, hoy estén trabajando en el país más de 22 millones de personas y, por primera vez en la historia, más de 10,5 millones de mujeres.

En este punto, ha confirmado que "hay refuerzos" y que "no va a haber ningún problema", "sobre todo" porque, además, hay organizaciones no gubernamentales que trabajan con estas personas y van a hacer esta labor principalmente vía telemática, de forma que "no va a haber ningún tipo de problema" y este colectivo "muchas veces tienen dificultades en este sentido" y "acuden precisamente a las organizaciones" que desarrollarán este trabajo por dicha opción.

La presencial se abre a partir del día 20, ha incidido, junto con que el Ministerio tiene "pensado" el refuerzo de todos los lugares donde hay que atender a estas personas para su regularización, como ha destacado a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la presentación del plan estratégico de la Comandancia de la Guardia Civil para la prevención de hurtos y robos de aceitunas durante la pasada campaña 2025/2026.