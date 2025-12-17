El Gobierno proclama que Extremadura será "el corazón de la movilidad eléctrica" del siglo XXI en España

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este martes que Extremadura será "un agente protagonista" en la transformación de la industria del automóvil en España, lo que le convertirá en el "corazón" de la movilidad eléctrica del siglo XXI.

Durante la sesión de control del Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el "compromiso" del Ejecutivo con la industrialización en la región, y coincidiendo con la campaña de las elecciones en Extremadura, Hereu ha defendido que el Gobierno está impulsando la "reindustrialización" de la comunidad autónoma con diversas inversiones y proyectos.

En ese sentido, ha enumerado las ayudas económicas en la financiación de 1.300 pymes o los "múltiples proyectos industriales" en fabricación de baterías, y se ha detenido en el sector del automóvil, en el que, a su juicio, Extremadura juega un papel relevante debido a la extracción de materias como níquel, wolframio o litio.

Asimismo, el titular de Industria y Turismo ha marcado como prioridad el impulso a las energías renovables. "Le quiero dar el dato de que el 22 por ciento de la energía solar en España se produce en Extremadura. Esto tiene que ser un gran vector" en la región, ha expresado.

Además, Hereu ha trasladado que el 17,8 por ciento del valor agregado bruto industrial se establece en esa comunidad autónoma. "Extremadura es uno de los protagonistas de la reindustrialización", ha zanjado.