El Gobierno impulsa tres proyectos de ciudades inteligentes en Extremadura que movilizarán 8,9 millones

La entidad Red.es ha publicado este martes la resolución del programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes RedCyTI, por el que espera movilizar más de 8,9 millones de euros en el impulso de tres proyectos de ciudades inteligentes en Extremadura.

En concreto, la aportación de Red.es, que será de 7,6 millones de euros, cubrirá el 85 por ciento del presupuesto de las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento de Cáceres, por valor de 1,78 millones, y las diputaciones provinciales de Cáceres (2,2 millones) y de Badajoz (5 millones).

En el caso del Ayuntamiento de Cáceres, se trata del proyecto 'Cáceres Smart Hub', que busca acelerar el desarrollo de nuevos productos y servicios por parte del tejido productivo local, con foco en las industrias creativas y culturales, así como en empresas de servicios de contenidos, interpretación y difusión patrimonial.

Por parte de la Diputación de Cáceres se ha presentado el 'Sistema Provincial de Logística y Movilidad Inteligente', con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial y favorecer el desarrollo de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento en la provincia.

En el caso de la Diputación de Badajoz, es el proyecto 'Centro Demostrador de Agroindustria', que promueve la generación de un ecosistema compartido de datos, realización de pilotos colaborativos y actividades de transferencia tecnológica para agentes de sector (agricultores, cooperativas, explotaciones agrarias, pymes y empresas transformadoras del sector agroalimentario), para mejorar su productividad ycompetitividad.