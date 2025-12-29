Gobierno elige 2 proyectos extremeños en la convocatoria de ayudas a iniciativas de Prueba de Concepto para la industria

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por la que se conceden 29,8 millones de euros a 183 proyectos de Prueba de Concepto para potenciar la industria española y acelerar la transferencia de conocimiento. De ellos, dos se han concedido a proyectos extremeños.

En esta ocasión, el Ministerio ha preconcedido en la convocatoria 2025 un 40% más de inversión que en la última convocatoria. Con ello, el número de proyectos beneficiarios ha aumentado en un 76%, según ha precisado el Gobierno en una nota.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado "el esfuerzo y el compromiso" del Gobierno con esta convocatoria, "que acelera la transferencia de conocimiento para contribuir al desarrollo de la sociedad española a través de la ciencia y la innovación".

La convocatoria financia proyectos que aceleren la transferencia de conocimiento, así como resultados generados en proyectos de investigación en progreso o recientemente finalizados del Plan Estatal, que han sido concedidos anteriormente por la AEI, a través de convocatorias de proyectos de I+D de Generación de Conocimiento y de I+D+I 'Retos Investigación'.

De los 183 proyectos de Prueba de Concepto concedidos por la AEI, el 67% corresponde a solicitudes presentadas por investigadoras e investigadores adscritos a universidades, 122 de ellas públicas y una privada, ubicadas en 16 comunidades autónomas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) suma el 14% de las concesiones y el resto corresponde a proyectos presentados desde otros centros públicos y privados de I+D+I.

Respecto al reparto de ayudas por comunidades autónomas, Madrid tiene 42 proyectos de Prueba de Concepto aprobados, seguida por Cataluña, con 38; Andalucía, con 22; Galicia, con 19; Comunidad Valenciana, con 16; País Vasco, con once; Castilla y León y Aragón, con siete; Castilla-La Mancha, con cuatro; Asturias, Navarra, Murcia y Cantabria, todas ellas con tres proyectos preconcedidos respectivamente; Extremadura e Islas Baleares, con dos proyectos cada una, y Canarias con un proyecto preconcedido.