La gestión sanitaria, el curso escolar y la situación en Ceuta, a debate este jueves en el pleno de la Asamblea

La gestión sanitaria, el inicio del curso escolar y la situación en Ceuta se encuentran entre los temas sobre los que se debatirá este próximo jueves, día 17, en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

Así, a las 09,30 horas la sesión se iniciará con las preguntas a miembros del Consejo de Gobierno. En este apartado, el PSOE preguntará a la consejera de Educación, Sandra Valencia, sobre los resultados del informe PISA y sobre la situación del transporte escolar en la comunidad; y Unidas por Extremadura pedirá que la Junta valore la convocatoria de huelga en Administración general para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos.

Tras ello, se sustanciarán dos comparecencias de consejeros a petición propia. En la primera de ellas, la titular de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, abordará cuestiones relacionadas con la gestión y la situación actual de las políticas públicas desarrolladas en el ámbito de sus competencias a nivel general y específicamente sobre las urgencias hospitalarias durante este verano.

En la segunda, la consejera de Educación, Sandra Valencia, valorará el inicio del curso escolar 2026-2027 en la comunidad.

Por su parte, en el turno de propuestas de impulso, el PSOE planteará una para solicitar a la Junta medidas para compensar el incremento de precios de fertilizantes; y Unidas por Extremadura defenderá la implicación de la Junta en la acogida temporal de personas afectadas por la "crisis humanitaria" en Ceuta.

Finalmente, mediante una propuesta de pronunciamiento, el PP instará al Gobierno de España a una "respuesta inmediata" ante la "crisis seguridad" en Ceuta, y a adoptar un Plan estatal para la "recuperación completa" de la "normalidad" en la ciudad autónoma.