PENSIONES

El gasto en pensiones alcanza los 289,6 millones de euros en abril en Extremadura, un 7,71% más

La pensión media de jubilación alcanza los 1.340,63 euros en abril, un 5,44 por ciento más.

Redacción

Extremadura |

Pensionista
Pensionista | laSexta.com

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 289,60 millones de euros en abril en Extremadura, lo que supone un incremento del 7,71 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Así, en Extremadura se registraron 247.868 pensiones contributivas en abril, un 1,99 por ciento más en tasa interanual, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más de la mitad de las pensiones en Extremadura, en concreto 145.923 de ellas fueron por jubilación, que en abril han alcanzado un importe medio de 1.340,63 euros, un 5,44 por ciento más que en abril de 2025.

Por su parte, la pensión media total, que comprende los distintos tipos de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se estableció en Extremadura en 1.168,38 euros, que aumenta un 5,6 por ciento interanual, pero representa el 85,38 por ciento de la media nacional, que está en 1.368,44 euros.

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