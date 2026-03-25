García Espada reclama en el Senado los 201 millones de euros que el Gobierno central adeuda a Extremadura en dependencia de 2025

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha comparecido este martes en el Senado para reclamar al Gobierno central el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, la igualdad de trato a todos los españoles, la igualdad de los ciudadanos extremeños en materia de financiación de la dependencia frente a los privilegios de los residentes en otras comunidades autónomas.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que no acudía a la Cámara Alta "a pedir favores ni a negociar privilegios", sino a exigir el cumplimento de la ley por parte del Gobierno de Sánchez.

Ha denunciado que las decisiones anunciadas por Gobierno central respecto a la financiación del 50% del sistema de dependencia en el País Vasco y Cataluña generan "una desigualdad institucionalizada" que Extremadura no está dispuesta a asumir cuando a día de hoy la financiación del Estado únicamente supone el 25%, incumplimiento la ley. Tres de cada cuatro euros destinados dependencia lo abonamos desde la comunidad autónoma con un récord histórico de presupuesto en el SEPAD que manifiesta el compromiso de la presidenta, María Guardiola, por reforzar los servicios públicos para mejorar la vida de los extremeños.

Durante su intervención ha insistido en reclamar 201 millones que se le adeudan a la comunidad autónoma únicamente en 2025, cantidad que la Junta está asumiendo para garantizar los servicios a las personas dependientes.

Asimismo, ha destacado que Extremadura es una de las regiones más afectadas por el envejecimiento demográfico y que la demanda de cuidados de larga duración crecerá de forma exponencial en los próximos años. Pese a ello, ha señalado que el Estado aporta menos recursos de los que establece la ley, obligando a la comunidad autónoma a asumir el 75% del coste real del sistema, cuando la normativa fija que la aportación estatal debe ser equivalente a la autonómica.

La consejera ha detallado los avances alcanzados desde 2023, entre los que destacan 5.842 nuevas prestaciones concedidas, 3.230 nuevos beneficiarios incorporados al sistema, 25 meses de reducción de las listas de espera y una disminución de 79 días en los tiempos de resolución respecto a 2023, situándose ya por debajo de la media nacional.

Ha afirmado que estos resultados son fruto del compromiso del Gobierno de María Guardiola con la igualdad y la dignidad de las personas dependientes, y ha reiterado que la comunidad "no cesará hasta conseguir justicia territorial".

La consejera ha concluido señalando que el aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de una vida "con esperanza", y que los ciudadanos confían en sus comunidades autónomas para garantizar sus derechos, ante un Gobierno central cuya ausencia de respuesta sigue generando incertidumbre en un ámbito tan esencial como la atención a la dependencia.