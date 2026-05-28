García Espada afirma que la salud y la atención a la dependencia son una prioridad para la presidenta María Guardiola

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara Gª Espada, ha afirmado este miércoles que los servicios públicos son una prioridad para la presidenta María Guardiola y que la salud y la atención a la dependencia forma parte de esos servicios.

Gª Espada ha explicado que "las prioridades se cumplen con presupuestos" y ha asegurado que en las próximas cuentas "que se aprobarán en los próximos días, tendremos la mayor dotación de la historia de Extremadura para sanidad y dependencia".

La consejera ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación antes de comparecer, a petición propia, en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento para los próximos cuatro años.

Ha explicado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) "cuenta con 1.167 profesionales más que a nuestra llegada" y tras asegurar que "tenemos un compromiso a legislatura vista de incorporar al menos 1.500 profesionales más", ha anunciado que en los próximos días "iniciaremos esta incorporación con la creación de más de 40 plazas de médicos".

Sara Gª ha afirmado que en esta legislatura "por fin se va a hacer realidad" la equiparación salarial del personal sanitario del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) con el del SES.

Ha hablado del aumento de servicios y ha afirmado que el último avance "ha sido la incorporación de la terapia TTFields para glioblastomas, aprobado hace ocho días en Consejo de Gobierno" para que "los extremeños cada vez tengan que salir menos de Extremadura y tengan los tratamientos más novedosos aquí".

Ha recordado que "cuando llegamos" encontraron unas infraestructuras "totalmente obsoletas, tanto en continente como en contenido" y ha indicado que "en menos de tres años hemos ejecutado más que en las dos legislaturas completas del Gobierno anterior".

En este sentido, ha indicado que "en este 2026 tenemos más de 120 millones previstos para mejorar y dotar las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias".

Al referirse a las listas de espera, "nuestro caballo de batalla desde el inicio", ha dicho que se ha reducido en 79 días el tiempo de espera "y nos colocamos por debajo de la media nacional que no para de subir".

Gª Espada ha recordado la aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para la mejora de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como otras medidas urgentes de carácter social, con el que se reconoce el Grado III+ de dependencia.

Los pacientes que tengan reconocido este grado, ha explicado la consejera, tendrán una ayuda "que supera los 9.800 euros mensuales para una atención hasta 24 horas" y tras subrayar que se va a reconocer ese derecho "desde el momento de presentar la solicitud", ha dicho que "vamos a resolverlo con carácter de urgencia por debajo de los tres meses que marca la ley" y además "tendremos un copago cero para que ningún extremeño dependa de su renta para poder acceder a estas ayudas".

Durante el transcurso de su comparecencia ha anunciado que Extremadura ya ha adjudicado todas sus plazas de Formación Sanitaria Especializada, un hecho que se produce por segundo año consecutivo.

La consejera ha recordado Extremadura ha lanzado este año una oferta total de 320 plazas de Formación Sanitaria Especializada, "la mayor oferta de plazas" de la historia del SES. De ellas, 233 son para médicos.

Hay que recordar que el Servicio Extremeño de Salud ha impulsado una serie de medidas para atraer profesionales sanitarios a la región. Entre ellas, contratos de hasta 3 años de duración al finalizar la formación como residentes. Además, los profesionales en formación cobran ya el 100% de las pagas extraordinarias, acceso a proyectos de investigación y formación práctica, o incentivos económicos y nombramientos temporales en zonas de difícil cobertura.

Sara Gª Espada ha confirmado que este es el compromiso de la presidenta, que "tengamos más recursos que nunca que sean públicos a disposición de los extremeños, más servicios que nunca que sirvan para mejorar la vida de los extremeños".