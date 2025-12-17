Gallardo reivindica en Olivenza el legado de Vara y defiende una sanidad pública fuerte frente a los recortes de la derecha

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reivindicado este martes en Olivenza la figura del expresidente socialista Guillermo Fernández Vara, a quien ha definido como “el arquitecto del Servicio Extremeño de Salud”, y ha apelado a su legado para defender una sanidad pública, fuerte y de calidad frente a las políticas de recortes del actual Gobierno del PP.

Gallardo ha recordado que Olivenza es la tierra de quien impulsó el modelo sanitario público en Extremadura y ha subrayado que “las recetas del curandero no sirven para curar las enfermedades de la gente”, en referencia a las políticas de bajadas de impuestos y privatización de la derecha que, a su juicio, debilitan los servicios públicos esenciales.

Durante su intervención en un acto público , el candidato ha alertado de que las rebajas fiscales impulsadas por la derecha “benefician siempre a los de siempre” y terminan traduciéndose en menos recursos para la sanidad, la educación y la dependencia. “Al que tiene mucho le bajan mucho y luego se compra la sanidad; al resto le toca esperar”, ha afirmado.

En este sentido, Gallardo ha denunciado el incremento de las derivaciones a la sanidad privada y ha puesto como ejemplo casos recientes en los que las pruebas diagnósticas se realizan de manera inmediata en clínicas privadas mientras se retrasan en la pública. “Eso es exactamente lo contrario de lo que defendió siempre Guillermo Fernández Vara y lo que defendemos los socialistas”, señaló.

El candidato socialista ha criticado además el decreto aprobado por el Gobierno de Guardiola que permite a los jefes de servicio trabajar en la sanidad privada. “No puede ser que por la mañana se defiendan los intereses públicos y por la tarde los privados. Eso es incompatible con una sanidad pública de calidad”, ha advertido.

Gallardo ha asegurado que el próximo domingo Extremadura se juega “seguir por el camino de los recortes o revertirlos” y ha llamado a la movilización en los últimos días de campaña. “Si la gente vota, gana el Partido Socialista, porque somos el partido que conoce lo público y gobierna con rostro humano”, ha afirmado.

El candidato ha defendido un proyecto alternativo basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la industrialización sostenible, la vivienda asequible y el equilibrio entre el mundo rural y el urbano, y ha concluido apelando al compromiso colectivo, “si los ciudadanos nos dedican un rato el domingo, nosotros les dedicaremos cuatro años de trabajo por Extremadura”.