Gallardo reclama ambición empresarial para Extremadura y critica la parálisis del gobierno de Guardiola

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado este miércoles ambición, estabilidad y un cambio de rumbo económico para la región y ha criticado la parálisis del gobierno de Guardiola que está alejando a Extremadura del crecimiento medio del país, durante un encuentro con empresarias y empresarios celebrado en la Cámara de Comercio de Badajoz. En el acto también ha participado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Gallardo ha agradecido a la Cámara de Comercio la organización de este encuentro, concebido como un espacio de diálogo real con el tejido empresarial, “no un monólogo”, con el objetivo de escuchar, intercambiar propuestas y generar compromisos en un momento marcado por un proceso electoral “corto y precipitado” que genera incertidumbre. Durante su intervención, el candidato socialista ha advertido de que la inestabilidad política frena la inversión y el empleo, y ha señalado que la convocatoria electoral no responde a un bloqueo presupuestario, sino a una decisión partidista que “mide fuerzas con una tierra que necesita certidumbre”. “Extremadura necesita estabilidad para crecer y dar respuestas a las necesidades del empresariado”, ha subrayado.

Gallardo ha puesto en valor su trayectoria de colaboración con el tejido empresarial desde el ámbito local y provincial, defendiendo la colaboración público-privada como clave para el desarrollo económico. “La Administración debe estar en escucha activa y convertir al empresario en un aliado, no en un sospechoso”, ha afirmado.

El candidato socialista ha destacado el buen momento de la economía española, felicitando al ministro Carlos Cuerpo por los datos de empleo, y ha recordado que España es hoy la locomotora económica de Europa, con una creación de empleo muy superior a la media. Sin embargo, ha advertido de que Extremadura no ha crecido al mismo ritmo, lo que ha provocado una pérdida de convergencia con el conjunto del país. “Mientras en España se ha creado un millón de empleos, aquí apenas se han creado 2.500. Si hubiéramos crecido al mismo ritmo, hoy tendríamos miles de empleos más”, ha señalado.

En este contexto, Gallardo ha defendido la necesidad de recuperar el tiempo perdido y de apostar por una Extremadura más ambiciosa, capaz de aprovechar sus ventajas competitivas. Ha destacado el potencial energético de la región y ha insistido en que no basta con producir energía, sino que es necesario transformarla en industria y empleo. “Tenemos el petróleo del siglo XXI en el sol, el agua y el territorio, pero debemos garantizar que esa riqueza se quede aquí”, ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado una simplificación administrativa profunda, con menos burocracia, silencios administrativos positivos y un marco que incentive el emprendimiento y la inversión. “Si alguien arriesga su patrimonio para crear empleo y riqueza, debemos ponérselo fácil”, ha defendido.

Gallardo también ha subrayado la importancia de los grandes proyectos tractores para impulsar una nueva economía en Extremadura, vinculada a la industria, la tecnología y la transición energética, como vía para generar empleo, fijar población y fortalecer el tejido productivo.

Finalmente, el candidato socialista ha reivindicado el valor del debate democrático y la confrontación de ideas durante la campaña electoral, asegurando que la política “no es el problema, sino el instrumento para ofrecer soluciones”. Ha cerrado su intervención agradeciendo a la Cámara de Comercio y al empresariado su participación y apelando a convertir este tipo de encuentros en propuestas reales para el futuro de Extremadura.