Gallardo considera "poco verosímil" que Guardiola se haya enterado ahora de la condena por violencia de género de su conductor

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "poco verosímil" que la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se haya enterado este miércoles de la condena de su conductor.

Gallardo ha señalado que "lo que sobrevuela a estas horas" es desde cuándo sabía la presidenta este hecho, ya que "hace ocho meses que hubo esa condena por maltrato y, por lo tanto, parece poco verosímil que la presidenta no supiera nada".

Cabe señalar que la Junta de Extremadura ha cesado este miércoles al conductor de Guardiola tras conocer que este trabajador tenía una condena por coacciones leves y tras una información publicada por 'El Plural' al respecto.

En este sentido, Gallardo ha mostrado su "tolerancia cero contra la violencia machista" y ha dicho que "siempre con la víctima", a lo que ha añadido que Guardiola debe despejar la "duda" de desde cuándo tenía conocimiento de la condena de su conductor, ya que lo que se está "viendo es muy grave".

Así, ha incidido en que la presidenta de la Junta de Extremadura "ha convivido con un maltratador, que no era una denuncia anónima, que no era una denuncia anónima, sino que era una denuncia que estaba dentro del sistema VioGen".

"¿Quiere decir esto que si no hubiera habido un medio de comunicación que se hubiera hecho eco de ello no hubiera la presidenta dicho nada?. ¿Lo ha amparado, lo ha protegido? ¿Realmente ha amparado a este conductor que ahora se sabe que es un maltratador condenado?", se ha preguntado el socialista.

Del mismo modo, Gallardo ha confesado que le "preocupa" y le "atormenta" que en el comunicado en el que la Junta de Extremadura ha informado sobre el cese se hable de que son "coacciones leves".

"La violencia de género nunca es leve. Nunca se puede justificar, nunca. Por lo tanto, me parece muy grave y la presidenta tiene que dar la cara. No se puede esconder ante un hecho como este", ha asegurado, además de recordar que la 'popular' hace unos días "estaba dando lecciones a otros partidos políticos".

En este sentido, ha insistido en que, como ha mantenido en otras ocasiones, "la violencia no es impermeable a ningún partido, el acoso no es impermeable a ningún partido, lo que realmente importa es la respuesta".

"Y a mí me preocupa el silencio de Guardiola, porque no sé si la respuesta es que se ha enterado hoy y eso sería un gran problema o lo que es peor, que lo ha amparado durante ocho meses", ha concluido.