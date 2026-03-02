Las fuentes renovables crecieron hasta un nuevo máximo en Extremadura y ya suponen el 52,4% de su producción eléctrica

La generación eléctrica de fuentes renovables creció en 2025 en Extremadura un 3,1%, hasta alcanzar un récord de 16.413 GWh, por lo que ya suponen el 52,4% de toda la producción de electricidad en la región, también el nivel más alto de la serie, según un informe de Opina 360.

El crecimiento de la generación renovable convencional (sin autoconsumo) estuvo impulsado por todas las fuentes salvo la solar térmica, que redujo su producción un 17,6%.

De esta forma, la fotovoltaica, que es la principal generadora verde, subió un 3,4%, hasta los 10.746 GWh. La hidráulica, tras un tirón en el último trimestre, avanzó un 10,6%. En cuanto a las minoritarias, la eólica aportó un 0,4% y el resto de renovables un 24%.

Por el contrario, la producción no renovable descendió un 1,8%, por un recorte de idéntica magnitud de la electricidad nuclear. Mientras, la cogeneración subió un 10,7%. En conjunto, la generación eléctrica total de la región se incrementó un 0,7%, hasta los 31.328 GWh.

Por lo que se refiere al parque de generación, Extremadura cerró 2025 con 733 MW más de potencia renovable instalada, de los que 674 corresponden a solar fotovoltaica, 10 a eólica y 50 al resto de renovables. Con este aumento, la potencia verde alcanzó los 12.051 MW y elevó su peso hasta el 85,6% de la capacidad total instalada en la comunidad.