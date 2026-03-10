Fondenex remite a la Eurocámara un informe técnico que defiende el cierre de Almaraz

La asociación Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha remitido al Parlamento Europeo un informe técnico en el que expone diversos argumentos a favor del cierre de la central nuclear de Almaraz.

El documento, titulado 'Razones para cerrar la central nuclear de Almaraz', ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar formado por biólogos, ingenieros, economistas, médicos y expertos en demografía, según ha informado la organización.

Fondenex ha explicado que el informe se envía como respuesta a la imposibilidad de mantener una reunión con la delegación de la Eurocámara que visitó recientemente Extremadura, que alegó problemas de agenda para no atender la solicitud de encuentro de la entidad.

El documento analiza, en diez capítulos, distintos aspectos relacionados con la seguridad de la planta, su funcionamiento y su impacto ambiental, sanitario y socioeconómico.

Entre los asuntos abordados figuran la seguridad de las instalaciones, las emisiones radiactivas derivadas del funcionamiento ordinario de la central y los posibles efectos de las bajas dosis de radiación en los seres vivos.

El informe también recoge referencias a estudios médicos sobre la incidencia de determinadas enfermedades en poblaciones del entorno, así como cuestiones relacionadas con el uso de equipos de seguridad, la gestión de los residuos radiactivos o el impacto de la central en la economía y la evolución demográfica de la comarca del Campo Arañuelo.

Asimismo, analiza la construcción del almacén temporal individualizado para combustible gastado en la instalación y la planificación energética regional.

Según Fondenex, el informe incluye más de sesenta referencias bibliográficas de carácter técnico y científico con el objetivo de respaldar las conclusiones planteadas en el documento remitido a la institución europea.