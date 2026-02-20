La firma de hipotecas en Extremadura encadena cuatro meses de ascensos tras aumentar un 24,9% en diciembre

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha aumentado un 24,9% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 17,4% a nivel nacional, hasta sumar un total de 653 operaciones y encadena cuatro meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 0,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Extremadura se prestaron 64,91 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 32,76% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,7%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 873 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 92,52 millones de euros. De ellas, 66 fueron sobre fincas rústicas y 807 sobre urbanas.

De las 807 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Extremadura, 653 fueron sobre viviendas; cuatro en solares y 150 en otro tipo.