La finca La Cocosa de Badajoz espera a más de 600 aficionados al astroturismo a su segunda Star Party

El Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) de la finca La Cocosa de la Diputación de Badajoz acogerá los próximos días 11 y 12 la segunda edición de la 'Star Party', un encuentro vinculado al astroturismo, el conocimiento científico y la sostenibilidad ambiental que, durante dos jornadas, ofrece más de 40 actividades diseñadas para todos los públicos con la previsión de superar los 600 participantes.

Dirigido a divulgar los valores de la ciencia y el medio ambiente y a promover la dinamización de los recursos naturales del entorno rural de la provincia, entre las propuestas programadas dentro de este festival de astroturismo destacan las observaciones astronómicas con instrumentación especializada, sesiones de planetario, talleres infantiles de cohetes de agua y experimentos, cuentacuentos y títeres o una yincana de orientación.

Otras actividades son un 'escape room' familiar o talleres de iniciación a la astrofotografía o de manejo de telescopios. El programa completo y las inscripciones para las diferentes actividades que lo requieren estarán disponibles a partir de las 10,00 de este miércoles, día 2, en la página web del Área de Sostenibilidad.

El diputado provincial Manuel Gómez ha presentado este martes esta cita "muy especial" vinculada al astroturismo, que alcanza su segunda edición promovida por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde y que se enmarca dentro de la "variada" programación de actividades del Centro de Promoción y Protección del Cielo.

Nacida el año pasado con el objetivo de convertirse en una cita de referencia en el ámbito del astroturismo y la divulgación científica en la provincia, ha señalado que los resultados respaldaron "desde el primer momento" el "alto éxito" de participación al reunir a más de 300 personas, "que disfrutaron de una vivencia única combinando el disfrute del cielo nocturno, el conocimiento científico y los valores de la sostenibilidad".

El Centro de Promoción y Protección del Cielo de la Cocosa es un espacio estratégico que demuestra la "convicción" de la Diputación de Badajoz respecto al turismo sostenible, el conocimiento de nuestro entorno y la protección de nuestros valores rurales naturales, de manera tal que con esta segunda edición de la 'Start Party', ha señalado, refuerzan el papel de La Cocosa como centro de referencia provincial de sostenibilidad, educación ambiental y sensibilización contra la contaminación lumínica.

Asimismo, el diputado ha destacado que la 'Start Party' "no es sólo una actividad astronómica al uso", sino una experiencia integral e intergeneracional pensada para todos los públicos y que une la observación del cielo nocturno con gastronomía, talleres medioambientales o propuestas culturales y divulgación científica adaptada.

"Un encuentro profundamente intergeneracional, participativo y abierto a toda la ciudadanía y que pone en valor la belleza de nuestro cielo y la necesidad urgente de conservarlo y protegerlo", ha apuntado, para invitar a participar en este evento y a inscribirse en las actividades a partir de este miércoles a partir de las 10,00 horas.