Finalmente habrá primarias en el PSOE de Badajoz, Silvia González y Concha Baños optarán a ser candidatas a la alcaldía

El PSOE extremeño ha informado esta tarde de que finalmente serán dos las candidaturas que optarán en las primarias del 26 de septiembre a ser las candidatas a la Alcaldía de Badajoz, las de Silvia González y Concha Baños, tras finalizar el plazo de presentación y verificación de avales.

Según explica en un comunicado, aunque el recuento inicial realizado por el Comité Organizador determinó provisionalmente que sólo una de las precandidaturas (Silvia González) había alcanzado el mínimo establecido, "al revisarse después la documentación presentada se detectaron incidencias en la transcripción de algunos números de DNI".

Por este motivo se procedió a una nueva comprobación de los avales, con la intervención de los órganos correspondientes del PSOE.

Finalizada esa revisión se ha confirmado que dos precandidaturas superan el mínimo exigido de 96 avales y por tanto cumplen los requisitos necesarios para participar en las primarias.

El PSOE incide en que es "especialmente importante" que un proceso de estas características se desarrolle con las máximas garantías, transparencia y respeto a los derechos de todas las personas participantes, por lo que "una vez detectada la incidencia se procedió a revisar nuevamente la documentación antes de dar por definitivo el resultado".

La corrección del recuento ya ha sido comunicada a las precandidaturas participantes.

Conforme a las normas que regulan el proceso, se abre ahora el plazo de 24 horas para la presentación de posibles reclamaciones por parte de aquellas precandidaturas que no hayan alcanzado el número mínimo de avales.

Superado este trámite, el próximo sábado 26 de septiembre será la militancia socialista de Badajoz quien decida entre las dos candidaturas el proyecto que representará al PSOE en las próximas elecciones municipales.

En una nota, la candidatura de Concha Baños ha aclarado, por su parte, que presentó 112 avales, físicos y telemáticos, de los que en un primer momento se dieron por válidos 91 (recordar que eran necesarios al menos 96).

Al apreciarse discrepancias en el recuento, se presentó una reclamación por los cauces previstos, reclamación que fue admitida, para confirmar el error la revisión posterior, subsanación que permite a Baños continuar en las primarias.

La candidatura de Baños valora el funcionamiento de los mecanismos de reclamación y garantías que han permitido detectar y corregir el fallo, y agradece el trabajo del Comité Organizador durante todo el proceso.