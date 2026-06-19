La fiesta 'De la Luna al Fuego' de Zafra arranca este viernes estrenando el título de 'Capital Extremeña del Ajedrez'

La XXVII Festividad 'De la Luna al Fuego' arranca este viernes, 19 de junio, en la localidad pacense de Zafra, con un programa de actividades en las calles y plazas del casco histórico de la localidad, que este año estrena el reconocimiento de 'Mejor Patrimonio Cultural' otorgado por la prestigiosa publicación Historia National Geographic, a través del Premio de los Lectores +Historia 2025, así como el título de 'Capital Extremeña del Ajedrez'.

Así, durante los próximos días, la ciudad será escenario de actividades como el Ajedrez Viviente y otras actividades relacionadas con este juego y deporte, Jornadas de Historia de Zafra y el Estado de Feria, la simbólica 'Mojá de Varas', rutas turísticas por espacios emblemáticos y su entorno natural, representaciones teatrales, o recreación del Mercado del Siglo de Oro, animaciones y pasacalles, entre otras actividades que retrotraerán al público asistente a los siglos XVI y XVII.

Así, la puesta de largo tendrá lugar la tarde de este viernes en la Plaza del Corazón de María, donde "vuelve a renacer el Siglo de Oro en Zafra" con el desfile de la Corte Ducal y Auto Inaugural, cuyo pregón correrá a cargo de la exconsejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, y empresaria del sector turístico, Victoria Bazaga.

Durante el sábado y domingo, cobra especial protagonismo el ajedrez y sus tableros en la villa natal de Ruy López de Segura el ajedrez en Zafra, que se estrena precisamente como 'Capital Extremeña del Ajedrez'.

Al comienzo de la próxima semana, las Jornadas de Historia de Zafra y el Estado de Feria recogen el testigo protagonista, que el martes 23 de junio compartirá con el ancestral rito gitano de la 'Mojá de la vara', e interétnico en la actualidad.

Cabe recordar que 'De la Luna al fuego' está declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2014, y contempla también, hasta el domingo 28 de junio, una selección de escenificaciones diarias en la Muestra Popular y otras representaciones teatrales, así como la realización de visitas y rutas guiadas por enclaves emblemáticos del casco histórico y el entorno natural de Zafra; recreaciones evocadoras y la celebración de un Mercado del Siglo de Oro español en las plazas porticadas, con espectáculos de animación y pasacalles, durante el último fin de semana de junio.