Este sábado arrancan las Oposiciones que ofertan 304 plazas, en siete especialidades, para el Cuerpo de Maestros en Extremadura

Este sábado se celebrará la primera prueba de las oposiciones que ofertan 304 plazas, en siete especialidades para el Cuerpo de Maestros en Extremadura.

Se han recibido 6.262 solicitudes y se van a constituir un total de 118 tribunales para la celebración de estas pruebas en Cáceres y Badajoz.

En concreto, en esta oferta de empleo se convocan 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, divididas por especialidades de la siguiente manera: Educación Infantil, con139 plazas; Inglés, con 10 plazas; Educación Física, con 10 plazas; Música, con 25 plazas; Pedagogía Terapéutica, con 41 plazas; Audición y Lenguaje, con 39 plazas y Educación Primaria, con 40 plazas.

Mercedes Vaquera ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este jueves en Mérida en la que ha dado a conocer los detalles del Procedimiento General de Admisión de alumnos para el curso escolar 2026 - 2027 en Extremadura y en la que ha estado acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.