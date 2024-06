El Festival Suberock de San Vicente de Alcántara reúne a una veintena de bandas con The Last Internationale como cabeza de cartel

El XVI Festival Suberock de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara reúne los días 5 y 6 de julio a una veintena de bandas internacionales y nacionales, con The Last Internationale, procedentes de Estados Unidos, como cabeza de cartel, junto a Los Estanques, de Cantabria, J. Teixi Band, de Madrid, o los japoneses The neatbeats.

La Asociación Cultural Extremasound organiza junto al Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara este festival cuyo lema es 'Gratis y a la sombra' y que se desarrolla en el Parque de España con tres escenarios en los que se suceden las distintas actuaciones, entre las que se encuentran los tres finalistas de la batalla de bandas, Eh Mertxe! de Álava, Youth Yard de Portugal y los también portugueses Zabba Zoom.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el concejal de Festejos de San Vicente de Alcántara, David Cuño, y el presidente de la asociación Extremasound, Javier Gómez, han presentado la nueva edición de Suberock, cuyo nombre es una combinación entre la denominación de la suberina, sustancia o resina que suelta el alcornoque que permite la extracción del corcho, y la palabra rock.

En este mismo sentido, el sábado a las 12,30 se celebrará la denominada 'Saca de la corcha' del alcornorque situado en el centro del Parque de España, en el marco de este festival cuyos conciertos, detallados por Gómez, arrancan el viernes con Hairy Nipples, The Shadracks, The Black Wizards y Weird Omen en el Escenario Estrella Galicia, y The Neatbeats, The Last Internationale y Victor Torpedo & The Pop Kids en el Escenario Extremasound, además de Kike Kanalla y Sus Vinilos Amaestrados y Salma & Hada en el Escenario Energía Extremeña o Zona DJ.

El sábado antes de la 'Saca de la corcha' habrá una batukada por el grupo local Batrakazú, mientras que en el Escenario Estrella Galicia se podrá escuchar a Swing Ton Ni Song, Eh! Mertxe, Zabba Zoom, The Fuzillis, Los Malinches, Lie Detectors y Fundación Francisco Frankenstein.

Tras la entrega de los premios del concurso - cuyo trofeo es uno de los icónicos castaños del pintor sanvicenteño Godofredo Ortega Muñoz - será el turno de J. Teixi Band, TT Syndicate y Los Estanques en el Escenario Extremasound y en la zona de DJ de Juanjo Pozo, Mr. Yampi, Mr. Brown y Dr. Bird.