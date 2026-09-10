El IV Festival de los Castillos levanta el telón en cinco fortalezas de la provincia de Cáceres

Los castillos de Montánchez, Valencia de Alcántara, Portezuelo, Trevejo y Mirabel ya están ultimando los detalles para levantar el telón de la cuarta edición del Festival de los Castillos, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres que busca dinamizar y revalorizar el patrimonio de la provincia, adaptando los usos de estas fortalezas a la escena de cinco compañías teatrales cacereñas.

La primera cita será el día 19 de septiembre en el castillo de Montánchez con la compañía La Escalera de Tijeras y el espectáculo 'La loca historia del Siglo de Oro', que se representará a las 20,00 horas. A la misma hora, el 26 de septiembre en Valencia de Alcántara, la compañía Emulsión Teatro pondrá en escena 'De placeres, sabores y temores'.

En el mes de octubre, el día 3 en Portezuelo, Atakama Creatividad representará 'Leyendas bajo la luz de la luna', a las 18,30 horas. El 10 de octubre en el castillo de Trevejo estará la compañía Teatro de las Bestias con el espectáculo 'Ñoña Inés', también a las 18,30; y el 17 de octubre el cierre del festival será en Mirabel con la compañía De Amarillo Producciones y su espectáculo 'Rinconete y Cortadillo', que será a las 18,00 horas.

Todos los detalles se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa a la que han asistido la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, junto a algunos de los alcaldes de los municipios donde recalará el festival como el de Mirabel, Fernando Grande; el director técnico del certamen Javier Uriarte y representantes de las compañías.

Este festival, que nació hace cuatro años, pretende "hacer un impacto transversal en el territorio centrado en cuatro pilares claves, como son la cultura, el patrimonio, el turismo natural y el socioeconómico", ha explicado la diputada, que ha asegurado que "la cultura es un patrimonio vivo" y este certamen "es un claro ejemplo de ello".

Por su parte, el director del festival, Javier Uriarte, ha desgranado la programación que busca ofrecer un espectáculo teatral de calidad acompañado de una experiencia de contacto con la naturaleza, ya que el acceso a los castillos conlleva en muchas ocasiones un paseo por el campo.

"Con ello, estamos visitando y viviendo lo que es el patrimonio natural que tenemos y aparte mostramos el patrimonio con estos maravillosos castillos donde no es fácil hacer teatro pero que todas las compañías que participan dan el cien por cien para hacer de esta experiencia del público un evento inolvidable e inigualable", ha subrayado Uriarte.

Por su parte, el actor Roberto Calle, de la Compañía La Escalera de Tijera, ha destacado "la energía maravillosa que se crea en estos espacios entre los personajes y el público", ya que "se siente al público contigo, en un teatro desnudo, con poca iluminación, al que tenemos que adaptar las obras". "Es algo maravilloso", ha enfatizado.

El alcalde de Mirabel, Fernando Grande, ha insistido en la importancia de este festival para promocionar la cultura en los entornos rurales de la provincia que, además, cuentan con "una riqueza patrimonial impresionante", como los castillos donde hace siglos fueron escenario de la historia y ahora vuelven a recuperar un sentido con este festival que los convierte "en un lugar idóneo para disfrutar de la cultura".

Grande ha destacado que este festival "acerca una propuesta cultural, de calidad, bien armada con compañías serias, con una trayectoria muy consolidada a lo largo del tiempo, y que permite disfrutar a cualquier persona que se acerque de una oferta cultural de calidad". "Cultura de calidad en los pueblos en un marco incomparable", ha subrayado.

También ha recalcado que este tipo de actividades ayuda a dinamizar la economía en los pueblos, con reservas en los establecimientos turísticos, por lo que ha agradecido a la Diputación de Cáceres que pusiera en marcha hace ya hace cuatro años, este Festival de los Castillos.

"Animamos a todo el mundo a que disfrute, porque además son propuestas muy buenas, que merecen la pena y solo ya por el hecho de acercarte a un castillo, castillos de verdad, a disfrutar de una obra de teatro casi ya al final de la tarde con la puesta de sol, pues creo que no tiene precio", ha concluido.

Las entradas se tienen que reservar online a través de un enlace, ya que el aforo está limitado a 200 butacas en los castillos de Montánchez y Valencia de Alcántara, y a 120 en los de Mirabel, Portezuelo y Trevejo. También, a través de la página web y las redes sociales de la Diputación de Cáceres, Turismo Provincia de Cáceres y de los QR del cartel que se difundirá en ellas, así como de las plataformas informativas de los distintos ayuntamientos participantes.

PROGRAMACIÓN

Así, este IV Festival de los Castillos contará con la participación de cinco compañías de la provincia, que ofrecerán cinco representaciones teatrales en cinco castillos y fortalezas.

En Montánchez (19 de septiembre) se pondrá en escena 'La loca historia del Siglo de Oro', de la compañía La Escalera de Tijera. Un recorrido dinámico y humorístico por el Siglo de Oro español que retrata a reyes, pintores, clero, pícaros y cómicos. A través de las andanzas de sus personajes, la obra reflexiona sobre temas históricos de plena actualidad como el abuso de poder, el papel de la mujer, las guerras y la lucha por sobrevivir.

El 26 de septiembre en Valencia de Alcántara se representará 'De placeres, sabores y temores', de la compañía Emulsión Teatro. En las calles de Toledo a finales del siglo XV, Claudina, una buscona abandonada a su suerte, es rescatada por la vieja Cornelia, partera, alcahueta y conocedora de remedios y saberes. Entre ambas surge un vínculo profundo donde la transmisión de conocimientos, el legado de vida y la necesidad de subsistir las unirá en un destino común.

El 3 de octubre, en Portezuelo, se podrá disfrutar de 'Leyendas bajo la luz de la luna', de Atakama Creatividad Cultural. Se trata de un montaje multidisciplinar e interactivo que rinde tributo a la magia de la luna y a la naturaleza. A través de narraciones basadas en mitos celestes e historias locales, cinco artistas conducen al público por un viaje de misterio y belleza.

El 10 de octubre en Trevejo, la protagonista será 'Ñoña Inés', a cargo de la compañía Teatro de las bestias. La obra propone una revisión cómica y crítica del mito de Don Juan Tenorio desde la perspectiva de Doña Inés. En este montaje, la protagonista rompe con el ideal del amor romántico y cuestiona la figura del clásico seductor para reivindicar el papel de la mujer y de la propia actriz sobre el escenario.

Y el 17 de octubre, en Mirabel, se clausura esta cuarta edición con 'Rinconete y Cortadillo', de la compañía De Amarillo Teatro. Basada en una de las Novelas Ejemplares más célebres de Miguel de Cervantes, la obra aborda la historia de dos jóvenes pícaros a través de un viaje entre su presente y su pasado. Mediante un tono lúdico y festivo propio del entremés barroco, dos actores interpretan a múltiples personajes para reflexionar sobre la juventud, la picaresca y la búsqueda de un futuro incierto, combinando el lenguaje clásico con dilemas universales.