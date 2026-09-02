La Feria Taurina de San Miguel en Zafra volverá a contar con tres festejos y Morante y Ginés Marín en cartel

La Feria Taurina de San Miguel ha hecho público el cartel de los festejos que se van a celebrar los días 2, 3 y 4 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Así, en primer lugar, las clases prácticas; que se llevarán a cabo el viernes 2 de octubre; en la que se lidiarán seis novillos de la ganadería de Zalduendo para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Diputación de Badajoz, Manuel León, Fran Perera, Joao Mexia, Ángel Parrado, Fernando Donoso y Raúl Parrado, cuyo triunfador de la tarde recibirá un trofeo patrocinado por Caja Rural de Extremadura.

En este sentido, el representante de la sociedad propietaria Plaza de toros 'Molinos de Viento', de Zafra, Matías Ramos, considera que la clase práctica es la base y el futuro de la fiesta y ha agradecido al empresario de Mar Toros, Joaquín Domínguez Giralt, la inclusión de estos jóvenes promesas de la tauromaquia en el cartel de la feria.

Al día siguiente, sábado 3 de octubre, se celebrará el festejo de rejones con toros de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura, protagonizado por João Salguerio, Diego Ventura y Leonardo Hernández así como la actuación un grupo de forçados Aposento de Moita, triunfadores el pasado año.

La corrida de toros a pie, cierra el calendario taurino de la Feria de Zafra el domingo 4 de octubre, con la lidia de seis astados de la ganadería de Manuel Calejo Pires, para los diestros Morante de la Puebla, Ginés Marín y David de Miranda.

El empresario taurino, Joaquín Domínguez, ha agradecido el apoyo reiterado del Ayuntamiento de Zafra, y de Diputación de Badajoz a través de su Patronato de Tauromaquia, cuyos alumnos han sido testigos de la presentación junto al grupo de forçados portugueses; al tiempo que ha vaticinado un gran fin de semana de toros coincidente con la Feria Internacional Ganadera, en que se espera volver a colgar el cartel de 'No hay billetes'.

Finalmente, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, ha cerrado el acto de presentación con el reconocimiento a esta fiesta tan española y portuguesa, que siempre debe estar presente durante la Feria Internacional Ganadera de Zafra, y que esos días convierte a la ciudad en capital taurina de Extremadura, que también es sede bienal del Simposio del Toro de Lidia.