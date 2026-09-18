La Federación de Alzheimer de Extremadura programa actividades de sensibilización por toda la región

La Federación de Alzheimer de Extremadura (FAEX) y las 11 asociaciones que forman parte de su movimiento asociativo programan diversas actividades durante este mes de septiembre para acercar la realidad de dicha enfermedad a la sociedad.

Así, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, y bajo el lema 'No, ya no es respuesta', las actividades se desarrollarán en calles, centros sanitarios, plazas y espacios culturales de diferentes localidades extremeñas.

El movimiento asociativo aprovecha, así, esta fecha para visibilizar la realidad de las personas con Alzheimer y otras demencias y de sus familias, pero también para reclamar respuestas concretas ante una enfermedad que continúa teniendo un "importante impacto social, sanitario y familiar".

Entre las principales reivindicaciones de FAEX se encuentran conocer cuántas personas viven con Alzheimer y otras demencias en Extremadura, con el objetivo de dimensionar su alcance y planificar los recursos necesarios; y avanzar hacia un diagnóstico "temprano, preciso y accesible".

También, garantizar un acceso "equitativo" a los nuevos tratamientos para las personas que puedan beneficiarse de ellos; y reforzar los recursos de apoyo a las personas cuidadoras y a las familias.

Con ello, durante el mes de septiembre se desarrollan campañas informativas en centros de salud, talleres, actos institucionales, lecturas de manifiestos, paseos, conciertos solidarios, mercadillos, actividades culturales y encuentros con familias y profesionales, informa en nota de prensa la Federación de Alzheimer de Extremadura.

ACTIVIDADES

El programa comenzó a mediados de septiembre con talleres de autocuidado, campañas de sensibilización y sesiones de cine. En los días previos al Día Mundial del Alzheimer se suceden también actos conmemorativos, talleres de cuidados, el tradicional 'Paseo por la Memoria', conciertos solidarios y otras iniciativas abiertas a la ciudadanía.

El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, las asociaciones intensifican su actividad con actos institucionales, mesas informativas y lecturas de manifiestos en diferentes municipios de la región. Entre las iniciativas previstas destacan el 'Km para recordar', las propuestas de baile terapéutico y actividades lúdicas, la 'Carpa de la Memoria', el 'Desayuno del Recuerdo' y diferentes acciones de información y sensibilización.

El programa continuará durante la semana con nuevas propuestas, entre ellas la presentación del libro 'Mujeres y Alzheimer. La memoria del corazón', charlas sobre el presente y futuro del diagnóstico, el 'Árbol de la Memoria', actividades intergeneracionales, mercadillos solidarios y encuentros de convivencia.

También se desarrollarán actividades en centros educativos, mesas redondas sobre los aspectos legales relacionados con la enfermedad, visitas guiadas, desayunos saludables y actividades de danza.