Los farmacéuticos extremeños reivindican en Plasencia el papel esencial de la farmacia rural y la cercanía asistencial

Los farmacéuticos de Extremadura han celebrado este sábado en Plasencia un acto institucional con motivo de la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, que ha servido de jornada de encuentro y reconocimiento profesional, al contar con una "amplia representación institucional y colegial", así como para reivindicar el papel "esencial" de la farmacia rural y de la cercanía asistencial.

El evento, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad, ha estado presidido por el presidente del Consejo Extremeño de Colegios de Farmacéuticos (Coexfar) y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, y el vicepresidente de Coexfar y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández Rincón.

El acto ha contado, además, con el respaldo de las autoridades, entre las que se ha encontrado la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarnación Solís, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, así como el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz.

Durante su intervención de bienvenida, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández Rincón, ha puesto el foco en la necesidad de proteger la red asistencial de proximidad y garantizar el acceso a los tratamientos.

"La supervivencia económica de nuestras farmacias está ligada a la supervivencia de nuestro entorno rural y a la calidad de vida de nuestros vecinos. Aprovechemos su potencial de forma decidida, garantizando su viabilidad", ha reclamado Hernández Rincón, quien ha insistido en que "tenemos que ser capaces de promover una política del medicamento centrada en el paciente que garantice el acceso, la disponibilidad y la continuidad de los tratamientos".

MEDALLAS DE HONOR

Uno de los momentos centrales de la celebración ha sido la entrega de las distinciones colegiales tras la lectura de los acuerdos por parte del secretario del Colegio de Cáceres, José Luis Guervós Sánchez.

En esta edición, las Medallas de Honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres han recaído en el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, y en el exalcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

A continuación, se ha procedido a la entrega de las Medallas de Honor del Consejo Extremeño de Colegios de Farmacéuticos (Coexfar), concedidas este año a los farmacéuticos de Melilla y a los farmacéuticos de Ceuta.

El presidente de Coexfar y del Colegio de Badajoz, Cecilio Venegas, ha explicado que este galardón pretende "simbolizar algo especialmente valioso en el momento actual, como es la capacidad para buscar el encuentro, estrechar lazos y construir espacios de entendimiento y colaboración en una sociedad cada vez más marcada por la polarización y las divisiones".

"Frente a las distancias, queremos reivindicar la cercanía; frente a las diferencias, aquello que nos une", ha declarado Venegas, añadiendo que la profesión farmacéutica es también una comunidad de personas que comparte valores, vocación y responsabilidad social. "Hoy queremos demostrar que el compañerismo y la solidaridad siguen siendo puentes capaces de unirnos", ha agregado.

RELEVO GENERACIONAL

La jornada también ha mirado al futuro y a la historia de la profesión en la provincia cacereña. Por un lado, se han impuesto las insignias a los 15 nuevos colegiados que se incorporan al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, mientras que por el otro se ha rendido homenaje con la entrega de acreditaciones a 10 farmacéuticos jubilados en reconocimiento a su trayectoria y servicio.

El acto institucional ha sido clausurado por la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud, Encarnación Solís, y el alcalde de Plasencia, David Dóniga, quienes han coincidido en agradecer la labor diaria de los profesionales farmacéuticos como agentes esenciales del sistema sanitario extremeño.